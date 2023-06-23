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Участок проспекта Ленина в Великих Луках более чем на месяц закроют для транспорта

Движение транспорта на участке проспекта Ленина временно прекратят в Великих Луках с 26 июня по 31 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

«В связи с проведением ремонтных работ на проспекте Ленина с 9:00 26 июня до 17:00 31 июля будет прекращено движение транспортных средств на участке автомобильной дороги на проспекте Ленина (от площади Калинина до улицы Новоселенинской)», - сообщили в администрации.

Объезд будет осуществляться по улице Дьяконова, проспекту Гагарина и улице Новоселенинской.