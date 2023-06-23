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Движение транспорта ограничат на улице Новгородской в Пскове

Движение транспортных средств ограничат на улице Новгородской в Пскове с 28 июня по 2 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

«В среду, 28 июня, подрядная организация приступит к укладке верхнего слоя асфальта на улице Новгородской в Пскове. Сначала будет уложено покрытие по основному ходу, затем площадка к дому № 7 по улице Новгородской. Работы займут 5 дней. На это время будет ограничено движение всех транспортных средств, особенно грузовых автомобилей», - отметили в пресс-службе.

Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства, просит заранее выбирать пути объезда и внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков.