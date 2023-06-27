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Оценку уязвимости четырех мостов не провели в Пыталовском районе

Прокуратура добивается проведения оценки уязвимости четырех мостов в Пыталовском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

На территории района имеется четыре автомобильных моста, которые в 2018 году прошли процедуру категорирования, однако, оценка уязвимости мостов до сих пор не проведена. План обеспечения безопасности объекта не разработан, что не отвечает нормативным требованиям, установленным федеральным законом от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ «О транспортной безопасности», уточнили в районной прокуратуре.

В Пыталовский районный суд направили исковое заявление с требованием обязать орган местного самоуправления устранить выявленные нарушения.