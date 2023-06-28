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Турбокольцевые перекрестки появятся в Пскове в ближайшее время

Проект создания турбокольцевых перекрестков на площади Победы и площади Героев-Десантников в Пскове приняли на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения 28 июня.

Проект организации движения на Площади Победы в Пскове / Максим Пушкин

«Пока что на этих участках действует старая схема движения, разметку еще не обновили. Однако администрация города сделает это в максимально короткие сроки. Возможно даже в следующем месяце», - приводит слова Николая Мелькова «МК в Пскове».

ГИБДД города Пскова, по словам активиста, отметила плюсы турбокольцевого движения. Однако одновременно с этим Госавтоинспекция отметила, что водители будут путаться в новых схемах, и это вызовет определенные сложности.