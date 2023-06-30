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50 млн рублей направили на дорожные работы в Островском районе

Стоимость дорожных работ в Островском районе в этом году составила 50 млн рублей. Об этом сообщил глава муниципалитета Дмитрий Быстров в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Нацпроект "Безопасные качественные дороги" мы досрочно реализовывали каждый год. Но пришел момент, когда деньги закончились. Но, памятуя заслуги команды, то, что подрядчики не подводили и достаточно многое делалось в части унификации технических заданий для проведения конкурсных процедур, сейчас нам добавляют. Размер контрактов, которые мы заключили по проекту на этот год, с учетом, что нам добавили, составляет 25 миллионов рублей. Есть еще и дорожный фонд, там порядка 26 миллионов. На текущую дату у нас объем дорожных работ будет на 50 миллионов рублей", – сказал Дмитрий Быстров.

По нацпроекту в Острове ремонтируют два больших участка: часть улицы Калинина и участок от Карла Маркса до улицы Клавдии Федоровой. Протяженность составляет по 500 метров каждый с обустройством тротуаров.

«Хорошая протяженность. Справимся, поскольку уже контракты заключены. По одному контракту должны завершить работы уже в августе, по второму - до сентября», – объяснил глава района.