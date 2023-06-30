АвтоМир / Дороги

Псковский губернатор и помощник президента осмотрели Троицкий мост

Губернатор Михаил Ведерников обсудил с помощником президента России Игорем Левитиным вопросы развития дорожной инфраструктуры Псковской области. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.

«Осмотрели Троицкий мост. Реконструкция была проведена в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», объект досрочно был сдан в эксплуатацию. Мост связывает две части города, соединяет многие транспортные маршруты, ведущие в туристический центр Пскова», - напомнил губернатор.

По его словам, в зоне особого внимания – приграничная транспортно-логистическая инфраструктура.

«В Печорском районе оценили работу складов временного хранения, где участникам внешнеэкономической деятельности оказываются услуги по временному хранению товаров и таможенному декларированию», - заключил Михаил Ведерников.