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АвтоМир / Дороги

Псковский губернатор и помощник президента осмотрели Троицкий мост

01.07.2023 20:48|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Михаил Ведерников обсудил с помощником президента России Игорем Левитиным вопросы развития дорожной инфраструктуры Псковской области. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.

«Осмотрели Троицкий мост. Реконструкция была проведена в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», объект досрочно был сдан в эксплуатацию. Мост связывает две части города, соединяет многие транспортные маршруты, ведущие в туристический центр Пскова», - напомнил губернатор.

По его словам, в зоне особого внимания – приграничная транспортно-логистическая инфраструктура.

«В Печорском районе оценили работу складов временного хранения, где участникам внешнеэкономической деятельности оказываются услуги по временному хранению товаров и таможенному декларированию», - заключил Михаил Ведерников.

Источник: Псковская Лента Новостей
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