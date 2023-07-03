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Ограничение движения на участке улицы Кузнецкой в Пскове продлевают до 20 июля

Ограничение движения автотранспорта по одной полосе улицы Кузнецкой в Пскове продлевают до 20 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

«До 20 июля продлевается ограничение движения автотранспорта по одной полосе улицы Кузнецкой на участке от Октябрьского проспекта до улицы Льва Толстого в связи с проведением дорожных работ», - говорится в сообщении.

В администрации принесли извинения за доставленные неудобства и попросили учесть информацию при планировании поездок, а также призвали внимательно следить за требованиями дорожных знаков и выбирать пути объезда.

Напомним, движение автотранспорта на участке улицы Кузнецкой в Пскове закрыли 22 июня.