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За два дня уложат асфальт на Октябрьском проспекте в Пскове – Борис Елкин

Верхний слой асфальта укладывают на Октябрьском проспекте в Пскове сегодня, 3 июля. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава города Борис Елкин.

Фото: Борис Елкин / Telegram

«В планах завершить эту работу за два дня. Потом подрядчику потребуется еще недели полторы на установку люков», – отметил Борис Елкин.

Затем бригада дорожников переместится на участок от Гражданской до Гагарина.

Всего по контракту будет отремонтировано около 1,3 км проспекта, от улицы Свердлова до улицы Вокзальной.

Работы ведутся по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги».