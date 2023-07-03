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Владимир Кузь: Работа по устройству тротуаров на псковских дорогах ведется активно

Работа по устройству тротуаров на дорогах в Псковской области ведется активно, однако процесс этот непростой и достаточно затратный. Об этом координатор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» в Псковской области, депутат Псковского областного Собрания Владимир Кузь сообщил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Чтобы сделать тротуар на дороге, где его раньше не было, нужен проект, нужны согласования. Это действительно большая работа, но на сегодняшний день она успешно ведется в Псковской области», - сказал Владимир Кузь.

Он отметил, что тротуары на дорогах в основном устраивают в рамках проекта «Безопасные качественные дороги», и появление новых тротуаров напрямую зависит от финансирования в рамках этого проекта.

«Проблема отсутствия тротуаров очень важная в целом в моем округе, но мы видим, что государство на сегодняшний день уделяет большое внимание безопасности дорог, включая безопасность пешеходов, которые тоже являются участниками дорожного движения», - заметил депутат.

Напомним, в Псковском районе на данный момент идут работы по устройству тротуаров в деревнях Ершово, Хотицы, Писковичи, Загорицы.

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Владимир Кузь добавил, что в одно мгновение устроить тротуары во всех населенных пунктах региона не получится, сейчас очередность таких проектов зависит от количества местных жителей, числа обращений и показателей аварийности.

«Перспектива появления тротуара всегда есть, работа ведется, не останавливается. Давайте вспомним, что 5 лет назад не было ни освещения, ни стадионов, ни нормальных дорог, но на сегодняшний день мы видим кардинальные изменения по всем направлениям, в том числе по строительству школ и детских садов», - подчеркнул парламентарий.