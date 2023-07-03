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Дождеприемники ливневой канализации прочищают в Пскове. ФОТО

Приемники сточных вод ливневой канализации прочищают в Пскове сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Фото здесь и далее: ООО «СитиИнвестГрупп»

Сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп» продолжают следить за состоянием улично-дорожной сети города. Они скашивают траву вдоль проезжей части, чистят от грязи и пыли улицы, тротуары, лестницы, убирают мусор на автобусных остановках.

Также дорожники проводят текущий ямочный ремонт, следят за состоянием дорожных знаков, моют автобусные остановки.

Ранее сообщалось, что в ООО «СитиИнвестГрупп» открыты вакансии подсобных рабочих.

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ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.

Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов: