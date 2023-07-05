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Профиль грунтовой дороги восстанавливают на улице Подвишенской в Пскове

Профиль грунтовой дороги восстанавливают на улице Подвишенской в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ООО «СитиИнвестГрупп».

Фото здесь и далее: ООО «СитиИнвестГрупп»

«Восстановление профиля грунтовой дороги с добавлением фрезерованного асфальтобетона на улице Подвишенской. Убедительная просьба выбирать пути объезда!» - призвали в компании.

ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.

Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов: