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Движение грузовых автомашин запретили на одной из дорог в Печорском районе

Движение большегрузных транспортных средств (с грузом или без груза) на всей протяженности автомобильной дороги Сенно – Новый Изборск – Печки запретили в Печорском районе до 30 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Ограничение движения ввели в связи с неудовлетворительным состоянием песчано-гравийного покрытия автомобильной дороги, а также необходимостью выполнения работ по восстановлению дорожного покрытия.

В качестве объезда рекомендуется использовать автомобильную дорогу Тешевицы – Гверздонь.

«Просим учесть данную информацию при планировании своего маршрута. Приносим извинения за доставленные неудобства», - добавили в комитете.