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В Печорском районе продолжается ремонт трассы по нацпроекту

Ремонт региональной дороги граница с Эстонской Республикой – Печоры – Изборск продолжается в Печорском районе по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Фото здесь и далее: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Специалисты укладывают верхний слой асфальтобетонного покрытия на проезжей части дороги. Параллельно ведется ремонт существующих автобусных остановок и посадочных площадок.

Работы идут на двух участках (км 0+000 – км 4+000, км 4+000 – км 12+000) общей протяженностью 12 км. Здесь проходит большой поток транзитного транспорта, также через трассу проходит маршрут к важным туристическим объектам региона – Псково-Печерскому монастырю в Печорах и древней крепости в Старом Изборске.

Обновлением трассы занимается подрядная организация ООО «ДАФ» по контракту с ГБУ ПО «Псковавтодор». Общая стоимость контракта составила 314 млн рублей. Средства выделены из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Также подрядчику предстоит отремонтировать пересечения, примыкания и съезды, укрепить обочины, заменить элементы существующего барьерного ограждения. Для безопасности дорожного движения краской и термопластиком будет нанесена дорожная разметка.

Срок окончания работ намечен на август 2023 года.