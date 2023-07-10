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Борис Елкин: Главная задача турбоперекрестков - уменьшить количество ДТП

Главная задача турбоперекрестков - уменьшить количество ДТП и увеличить пропускную способность. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Проект организации движения на Площади Победы в Пскове / Максим Пушкин

«Турбоперекрестки – это достаточно интересная вещь. В данном случае, это будет реализовываться на двух перекрестках с круговым движением. Там, где достаточно широкая проезжая часть, что позволяет систематизировать движение на данных перекрестках. Это, в принципе, сделано для систематизации и предотвращения аварийных ситуаций. В первое время, может быть, автолюбителям будет непросто. Все действия будут регламентированы дорожной разметкой, поэтому автолюбителям нужно будет внимательнее смотреть на разметку, и со временем они привыкнут. В этом нет абсолютно ничего страшного», – рассказал Борис Елкин.

Он добавил, что видел беспокойство жителей города в социальных сетях по поводу турбоперекрестков, однако, уверен, что это решение поспособствует улучшению дорожной ситуации в городе и в перспективе сократит количество дорожно-транспортных происшествий на данных участках.

«Самая главная задача – уменьшить количество ДТП на данных участках кругового движения. Их большое количество, потому что не все правильно располагаются на проезжей части. И увеличить пропускную способность за счет того, что каждый поток будет двигаться по своему направлению», – уточнил глава города

Напомним, проект создания турбокольцевых перекрестков на площади Победы и площади Героев-Десантников в Пскове приняли на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения 28 июня.