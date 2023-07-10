Борис Елкин: Главная задача турбоперекрестков - уменьшить количество ДТП

Главная задача турбоперекрестков - уменьшить количество ДТП и увеличить пропускную способность. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Проект организации движения на Площади Победы в Пскове / Максим Пушкин
Он добавил, что видел беспокойство жителей города в социальных сетях по поводу турбоперекрестков, однако, уверен, что это решение поспособствует улучшению дорожной ситуации в городе и в перспективе сократит количество дорожно-транспортных происшествий на данных участках.
«Самая главная задача – уменьшить количество ДТП на данных участках кругового движения. Их большое количество, потому что не все правильно располагаются на проезжей части. И увеличить пропускную способность за счет того, что каждый поток будет двигаться по своему направлению», – уточнил глава города
Напомним, проект создания турбокольцевых перекрестков на площади Победы и площади Героев-Десантников в Пскове приняли на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения 28 июня.