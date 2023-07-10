Грунтовые дороги в Пскове ровняют грейдером. ФОТО

Грунтовые дороги в Пскове ровняют грейдером сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.
Фото здесь и далее: ООО «СитиИнвестГрупп»
Сотрудники компании в ежедневном режиме продолжают следить за состоянием улично-дорожной сети города. Работники ООО «СитиИнвестГрупп» скашивают траву вдоль проезжей части, убирают автобусные остановки и лестницы, чистят тротуары и проезжую часть от грязи и пыли.
Ранее сообщалось, что в компании открыты вакансии подсобных рабочих.
ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.
Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов: