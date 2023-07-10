Грунтовые дороги в Пскове ровняют грейдером. ФОТО

Движение транспорта на участке улицы Бастионной в Пскове закроют до 21 июля

Участок проспекта Ленина в Великих Луках более чем на месяц закроют для транспорта

Ограничение движения на участке улицы Кузнецкой в Пскове продлевают до 20 июля

Движение грузовых автомашин запретили на одной из дорог в Печорском районе