Участки дорог перекрыли в Пскове 13 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.
13 июля в связи с дорожными работами закрыты участки дорог:
- улица Набережная реки Великой,
- Труда от Текстильной до Звездной,
- Бастионная от Гагарина к Заводской (вдоль Гагарина, 15),
- Ипподромная от дома №129 до Белинского.
В ночь с 13 на 14 июля с 24:00 до 5:00 будет закрыт перекресток улиц Коммунальной и Рокоссовского.
Кроме того, ограничено движение по полосам:
- Коммунальная (от Рокоссовского до Западной),
- Юбилейная (от Рижского проспекта до Коммунальной),
- Кузнецкая (от Октябрьского проспекта до Льва Толстого).
Вы бы стали пользоваться тонировкой в машине, если бы отменили все требования к ней?