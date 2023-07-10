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Участки дорог перекрыли в Пскове

Участки дорог перекрыли в Пскове 13 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

13 июля в связи с дорожными работами закрыты участки дорог:

улица Набережная реки Великой,

Труда от Текстильной до Звездной,

Бастионная от Гагарина к Заводской (вдоль Гагарина, 15),

Ипподромная от дома №129 до Белинского.

В ночь с 13 на 14 июля с 24:00 до 5:00 будет закрыт перекресток улиц Коммунальной и Рокоссовского.

Кроме того, ограничено движение по полосам: