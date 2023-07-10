←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё АвтоМир / Дороги 10.07.2023 17:493 Михаил Ведерников: Бардака на дорожном рынке в Псковской области уже нет 13.07.2023 10:410 Участки дорог перекрыли в Пскове 13.07.2023 09:450 Грунтовые дороги в Пскове ровняют грейдером. ФОТО 12.07.2023 19:070 Ремонт дороги Ольша – Велиж – Усвяты – Невель начнётся в августе 12.07.2023 17:230 В Пскове начали асфальтировать улицу Коммунальную 12.07.2023 16:570 Капремонт моста через реку Шелонь в Дедовичском районе завершили в срок
 
 
 
 
 
АвтоМир / Дороги

Участки дорог перекрыли в Пскове

13.07.2023 10:41|ПсковКомментариев: 0

Участки дорог перекрыли в Пскове 13 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

13 июля в связи с дорожными работами закрыты участки дорог:

  • улица Набережная реки Великой,
  • Труда от Текстильной до Звездной,
  • Бастионная от Гагарина к Заводской (вдоль Гагарина, 15),
  • Ипподромная от дома №129 до Белинского.

В ночь с 13 на 14 июля с 24:00 до 5:00 будет закрыт перекресток улиц Коммунальной и Рокоссовского.

Кроме того, ограничено движение по полосам:

  • Коммунальная (от Рокоссовского до Западной),
  • Юбилейная (от Рижского проспекта до Коммунальной),
  • Кузнецкая (от Октябрьского проспекта до Льва Толстого).
Теги: #ремонт дорог #псков #перекрытие
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Вы бы стали пользоваться тонировкой в машине, если бы отменили все требования к ней?
В опросе приняло участие 8012 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
13.07.2023, 10:410 Участки дорог перекрыли в Пскове 13.07.2023, 09:450 Грунтовые дороги в Пскове ровняют грейдером. ФОТО 12.07.2023, 21:300 Два автомобиля столкнулись на улице Юбилейной в Пскове 12.07.2023, 19:510 Двое водителей пострадали в результате ДТП в Опочецком районе
12.07.2023, 19:070 Ремонт дороги Ольша – Велиж – Усвяты – Невель начнётся в августе 12.07.2023, 19:000 Отказаться от «финтов» на электросамокате на тротуаре призвали псковичей 12.07.2023, 18:370 Фотофакт: Автобусная остановка «прилегла» на Завеличье 12.07.2023, 18:000 Нетрезвого водителя выявили в Порхове
12.07.2023, 17:230 В Пскове начали асфальтировать улицу Коммунальную 12.07.2023, 17:220 Псковского подростка признали виновным в совершении серии угонов 12.07.2023, 17:110 Продажи китайских авто в кредит выросли в четыре раза - ВТБ 12.07.2023, 16:570 Капремонт моста через реку Шелонь в Дедовичском районе завершили в срок
12.07.2023, 14:020 Подрядчик должен обеспечить безопасность пешеходов при ремонте дорог — Александр Котов 12.07.2023, 13:580 Названы самые «аварийные» имена водителей в Псковской области 12.07.2023, 11:270 Мужчина с ребенком упали со скутера из-за появления на дороге собаки в Опочецком районе 11.07.2023, 20:200 Двух нетрезвых водителей ВАЗов остановила псковская полиция
11.07.2023, 17:322 Водитель достал нож во время спора на дороге в Великих Луках. ФОТО 11.07.2023, 16:570 Асфальт на улице Ижорского Батальона в Пскове начнут укладывать 12 июля 11.07.2023, 16:190 Владимир Папорт о причине резонансной аварии на Рижском проспекте: Это излишняя самоуверенность 11.07.2023, 15:520 «Кузница»: Турбоперекрестки и дополнительные светофоры – панацея от пробок и ДТП? ВИДЕО
11.07.2023, 15:360 Подросток на мопеде врезался в автомобиль в Куньинском районе 11.07.2023, 15:074 Борис Елкин: Главная задача турбоперекрестков - уменьшить количество ДТП 11.07.2023, 14:340 Юрий Сорокин о перекрестке на улице Инженерной: В приоритете должно быть удобство людей 11.07.2023, 14:030 Более 500 пешеходов привлекли к административной ответственности в Пскове за полгода
11.07.2023, 13:360 Сократить количество ДТП с участием самокатов в Пскове можно с помощью переразметки - эксперт 11.07.2023, 13:120 Сроки укладки асфальта на улице Коммунальной сдвинули в Пскове 11.07.2023, 13:040 Старый асфальт срезают на улице Розы Люксембург в Пскове. ФОТО 11.07.2023, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Кузница» о турбоперекрестках в Пскове
11.07.2023, 10:330 Водитель самоката пострадал при столкновении с автомобилем в Пскове 11.07.2023, 10:080 Автомобиль Peugeot въехал в «буханку» и врезался в дерево в Красногородске. ФОТО 11.07.2023, 08:110 Сотрудники ГИБДД могут ограничивать право уклонистов садиться за руль 11.07.2023, 07:180 Как шум от автомобиля влияет на водителя, объяснила невролог
10.07.2023, 20:403 В России вырос средний чек на поездки в такси 10.07.2023, 19:020 Два автомобиля столкнулись в псковской деревне Неелово 10.07.2023, 17:550 Пять пьяных водителей остановили псковские полицейские 10.07.2023, 17:493 Михаил Ведерников: Бардака на дорожном рынке в Псковской области уже нет
10.07.2023, 17:371 20 нарушений ПДД пресекли сотрудники Госавтоинспекции у псковских самокатчиков за два дня 10.07.2023, 16:000 Автомобиль горел на площади Социализма в Невеле 10.07.2023, 15:510 «ГорДозор»: «Дозор» на псковских улицах. ВИДЕО 10.07.2023, 14:464 Опубликована видеозапись столкновения пяти автомобилей на Завеличье
10.07.2023, 13:510 Почти 50 нетрезвых водителей остановили на псковских дорогах за неделю 10.07.2023, 12:330 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор» 10.07.2023, 11:340 Человек пострадал при столкновении пяти автомобилей на Завеличье. ФОТО 10.07.2023, 10:400 Движение транспорта ограничили на участке улицы Народной в Пскове
10.07.2023, 10:080 Пешехода сбил автомобиль на улице Труда в Пскове. ФОТО 10.07.2023, 07:570 Самые угоняемые марки автомобилей назвал эксперт 09.07.2023, 19:390 Укладка асфальта начнется на улице Коммунальной в Пскове с 11 июля 09.07.2023, 19:211 Lada и городской автобус попали в аварию в Пскове. ВИДЕО
08.07.2023, 20:400 Нетрезвого водителя ЗАЗ Chance остановили полицейские 08.07.2023, 19:422 Два автомобиля столкнулись на Рижском проспекте в Пскове 08.07.2023, 18:104 Четыре автомобиля столкнулись на Рижском проспекте в Пскове 08.07.2023, 15:420 Три автомобиля столкнулись на Ольгинском мосту в Пскове 8 июля
07.07.2023, 17:440 Верхний слой асфальта укладывают в Пушкиногорском районе по нацпроекту 07.07.2023, 16:304 Новые угрозы от старых автомобилей 07.07.2023, 16:190 Более 50 км федеральных трасс Р-23 и Р-56 обновят в Псковской области 07.07.2023, 14:160 Капитальный ремонт четырех улиц в Пскове планируют завершить до октября 2025 года
06.07.2023, 21:400 Предприниматель получил предупреждение за продажу контрафактных запчастей в Пскове 06.07.2023, 17:570 Два автомобиля столкнулись на улице Инженерной в Пскове 06.07.2023, 14:351 Отдельный закон о перевозках в такси принят в Псковской области 06.07.2023, 14:050 Молодых матерей в Псковской области освободили от транспортного налога
06.07.2023, 14:000 Одним из источников формирования дорожного фонда Псковской области станут бюджетные кредиты 06.07.2023, 12:270 Дорожные работы на улице Лепешинского в Пскове вышли на завершающий этап 06.07.2023, 09:540 Движение транспорта ограничили на улице Труда в Пскове 06.07.2023, 07:350 Программу обучения водителей грузовиков могут увеличить на 60 часов
05.07.2023, 22:000 Продажи автомобилей в России выросли на 14% 05.07.2023, 19:480 В Печорском районе продолжается ремонт трассы по нацпроекту 05.07.2023, 19:142 Движение грузовых автомашин запретили на одной из дорог в Печорском районе 05.07.2023, 17:210 Троих пьяных водителей ВАЗов остановили в Псковской области за сутки
05.07.2023, 16:540 Гарантийный ремонт дорог идет на нескольких улицах Пскова 05.07.2023, 14:440 Названы псковские многодетные семьи, которым подарят автомобили 05.07.2023, 13:380 Два автомобиля столкнулись на улице Юбилейной в Пскове 05.07.2023, 11:420 Освобождение молодых матерей от транспортного налога обсудили в областном Собрании
05.07.2023, 10:450 Профиль грунтовой дороги восстанавливают на улице Подвишенской в Пскове 05.07.2023, 08:330 «Флешмоб»: два дорожных знака сбили в Пскове 04.07.2023, 19:430 Chevrolet и Fiat столкнулись в центре Пскова 04.07.2023, 19:400 В Ленобласти пожилого мужчину убило лопнувшее колесо КамАЗа
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.