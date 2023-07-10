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30 дворов привели в порядок в Великих Луках в 2022 году

30 дворовых территорий привели в порядок в Великих Луках в 2022 году. Об этом в ходе отчета о своей деятельности за 2022 год сообщил глава Великих Лук Николай Козловский на сессии городской Думы 14 июля.

Фото: Великолукская городская Дума

«Продолжалась и работа по ремонту дорог и тротуаров, благоустройству дворовых территорий. Она осуществлялась в плановом порядке с учетом обращений жителей города, общественных советников главы города, депутатов Великолукской городской Думы, заявок от учреждений и организаций», - отметил Николай Козловский.

В 2022 году были отремонтированы две автомобильные дороги с асфальтобетонным покрытием, пять тротуаров в разных районах города, приведено в порядок 30 дворовых территорий и 10 проездов к дворовым территориям.

«Значительное внимание в 2022 году уделялось развитию общественных территорий города. Было благоустроено четыре общественные территории, на которых произведена установка светильников, посадка деревьев, асфальтирование дорожек», - добавил глава Великих Лук.