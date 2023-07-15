АвтоМир / Дороги

Участок улицы Ипподромной перекроют в Пскове до 28 июля

Участок улицы Ипподромной в районе дома №80 перекроют в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

С 17 по 21 июля с 8:30 до 18:00 в связи с проведением дорожных работ будет закрыто движение автотранспорта по одной полосе проезжей части улицы Ипподромной в районе дома № 80 при движении от улицы Герцена в сторону Загородного переулка.

С 24 по 28 июля движение транспорта закроют по одной полосе проезжей части улицы Ипподромной в районе дома № 80 при движении в обратном направлении, от Загородного переулка в сторону улицы Герцена.

«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», - добавили в пресс-службе.