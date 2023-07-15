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С нарушением закона о контрактной системе прошли торги на содержание дорог в Пустошкинском районе

Торги на содержание дорог в Пустошкинском районе прошли с нарушением закона о контрактной системе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФАС.

Заказчик в лице администрации Пустошкинского района в извещении не установил дополнительные требования о наличии опыта выполнения работ в сфере дорожного строительства или содержания дорог.

Кроме того, он установил требования к участникам по закону в старой редакции и не установил необходимые единые требования к участникам закупки у единственного поставщика, в том числе о том, что участник закупки не является иностранным агентом.

«Поскольку победитель аукциона соответствовал всем необходимым требованиям, и на результаты конкурса нарушения не повлияли, предписание было решено не выдавать. Но в отношении виновного должностного лица будет проведено административное расследование», - уточнили в УФАС..