АвтоМир / Дороги

Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «ГорДозор», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Не так давно многих горожан смутила появившаяся разметка на улице Звездной, запрещающая левые повороты во дворы. Кроме того, Telegram-канал «Псковский урбанист» обратил внимание на недостающий пешеходный переход на перекрестке улиц Звездная и Труда.

Что изменилось по результатам межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения и когда переход вернется на место? Об этом - в новом выпуске программы «ГорДозор» с Николаем Мельковым и Александром Елисеевым.

Трансляция завершена.