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Новый асфальт укладывают на дороге Носово - Кренёвка - Вече в Пушкиногорском районе

Новый асфальт укладывают на дороге Носово - Кренёвка - Вече в Пушкиногорском районе. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщила глава муниципалитета Оксана Филиппова.

Фото здесь и далее: Оксана Филиппова / «ВКонтакте»

На этой неделе начались работы по фрезерованию старого асфальтобетонного покрытия и укладка нового на автомобильной дороге Носово - Кренёвка - Вече.

Работы должны завершить 7 августа.

«Ремонт этого участка дороги давно планировался, неоднократно переносился, но после майского посещения района руководителя комитета по транспорту и дорожному хозяйству правительства области Станислава Стармолотова и депутата областного Собрания Армена Мнацаканяна началось исполнение обязательств», - отметила глава района.