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Тротуар оборудуют у двух домов на улице Юбилейной в Пскове

Тротуар оборудуют у домов №77б и №51а на улице Юбилейной в Пскове в рамках ремонта улицы. Об этом глава города Борис Елкин сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«На улице Юбилейной у домов №77б и №51а тротуар упирается в парковку. Это подвергает опасности пешеходов: мам с колясками, велосипедистов, маломобильных граждан. Им приходится маневрировать между машинами, чтобы пройти по этому участку», - рассказал о проблеме Борис Елкин.

Градоначальник поручил проработать вопрос организации безопасного движения пешеходов, чтобы псковичи могли передвигаться, не подвергая себя опасности.

В рамках ремонта улицы Юбилейной здесь оборудуют тротуар.