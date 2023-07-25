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Участок улицы Ипподромной в Пскове планируют открыть для автомобилей 21 августа

Движение на участке улицы Ипподромной в Пскове планируют открыть 21 августа. Об этом сообщил представитель администрации города, отвечая на вопрос под постом на странице губернатора Псковской области в социальной сети «ВКонтакте».

«А какие новые сроки по ремонту Ипподромной? Срок закрытия прошел, а кругом тишина, кто-то сможет ответить, будет там вообще дорога?» - написал пскович на странице главы региона.

Ему ответили, что планируемая дата открытия движения на участке улицы Ипподромной - 21 августа.

Ранее сообщалось, что участок улицы Ипподромной перекроют в Пскове до 28 июля.