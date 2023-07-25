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Ремонт дороги Носово - Кренёвка - Вече в Пушкиногорском районе может завершиться раньше установленного срока

Работы по ремонту дороги Носово - Кренёвка - Вече продолжаются в Пушкиногорском районе. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил заместитель председателя Псковского областного Собрания, руководитель фракции «Единой России» Армен Мнацаканян.

Фото здесь и далее: Армен Мнацаканян / «ВКонтакте»

«Руководитель комитета по транспорту и дорожному хозяйству правительства области Станислав Стармолотов держит слово. Не прошло и нескольких дней с того момента, как глава района Оксана Филиппова опубликовала информацию, что стартовали работы по ремонту дороги Носово-Кренёвка-Вече, а они уже в самом разгаре. Уверен, с таким темпом замены асфальта рабочие завершат до установленного срока. В мае просили исправить ситуацию и заменить совершенно убитый асфальт. Процесс идет! Рад, что будет выполнен еще один наказ избирателей и у людей будет хорошая дорога», – отметил Армен Мнацаканян.

Кроме того, на спортивной базе неподалеку от Пушкинских Гор детские летние смены для спортсменов самых разных видов спорта организовали специалисты из Санкт-Петербурга.

« Дети на свежем воздухе тренируются и отдыхают, бывают в пушкинских местах. Сейчас тут и футбольная команда ребят из Донецка и Макеевки вместе со своими наставниками. Тренируются впервые за год, дома на открытых площадках это категорически запрещено. И, наконец, высыпаются без артиллерийской канонады. Решили организовать товарищеский футбольный матч гостей из Донецка с пушкиногорскими ребятам», – добавил депутат.