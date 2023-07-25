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Власти намерены вернуться к штрафам за превышение средней скорости

Власти намерены вернуть штрафы за превышение водителями средней скорости — речь идет фактически о замере времени в пути между двумя или несколькими дорожными камерами. Подобная практика была отменена два года назад решением ГИБДД. Минтранс учел критику и разработал проект поправок к ПДД, готовит соответствующие изменения в КоАП. Нужно решить, в частности, проблему с подсудностью, когда участок трассы находится на территории нескольких регионов, говорят в ГИБДД.

Проект изменений в ПДД, подготовленный Минтрансом, рассматривался вчера на заседании рабочей группы «Безопасность дорожного движения» в рамках «регуляторной гильотины». В правилах появится новый термин «средняя скорость движения транспортного средства»: «Значение, равное отношению длины участка дороги с установленным ограничением скорости движения транспортных средств ко времени, затраченному транспортным средством на преодоление данного участка». Уточняется п. 10.1 ПДД: водитель будет обязан вести машину как с мгновенной скоростью, не превышающей «установленного ограничения», так и со средней, не нарушая введенных лимитов.

За превышение средней скорости ГИБДД наказывала водителей и раньше, но в 2021 году прекратила. Верховный суд тогда отметил, что нельзя указывать участок дороги (а не конкретное место) в качестве места совершения правонарушения. Вице-премьер Марат Хуснуллин поручал ведомствам урегулировать этот пробел законодательно. Дискуссия велась на разных площадках, в том числе в Госдуме, где представители регионов (Московской, Смоленской областей, Татарстана) убеждали вернуть контроль средней скорости в качестве средства снижения аварийности. В результате Минтранс решил подготовить поправки, пишет «Коммерсант».

Методику фиксации средней скорости и вынесения на этом основании санкций опишут в трех документах, поправки к ПДД — лишь один из них, пояснил вчера замдиректора департамента госполитики в области дорожного хозяйства Минтранса Антон Козлов.

В КоАП детально будет регламентирована процедура вынесения штрафов. В постановлении правительства — требования к установке камер, в том числе фиксирующих среднюю скорость. Документов еще нет, Антон Козлов вчера обнародовал лишь несколько деталей. К примеру, местом совершения правонарушения будет являться зона контроля последней камеры из цепочки устройств, участвующих в фиксации. По его словам, если камера зафиксировала одновременно превышение мгновенной и средней скорости, штраф должен выноситься за какое-то одно нарушение.

Представители МВД отнеслись к поправкам настороженно. Официальная позиция ведомства с 2021 года не менялась и сводится к тому, что до устранения «правовых пробелов» возвращать наказание за среднюю скорость нельзя. Старший инспектор по особым поручениям отдела нормативно-правового регулирования и внешнего взаимодействия ГИБДД Виктор Стельмах сказал, что поправки не решают вопрос о подсудности: контролируемый камерами участок может находиться на территории нескольких субъектов. Также, следовало из его слов, нужно решить, наказывать ли тихоходов, обнаруженных через систему контроля средней скорости: движение на автомагистрали со скоростью ниже 40 км/ч запрещено (штраф 1 тыс. руб.). Представитель правового департамента МВД Александр Рыжов считает, что фиксация средней скорости не должна исключать фиксацию мгновенной. Он привел в пример гипотетическую ситуацию: водитель на контролируемом участке ехал сначала с превышением, потом заехал на АЗС, снова выехал на трассу и опять ехал с превышением, но камеры превышения средней скорости не обнаружат. Все эти вопросы урегулируют в КоАП, сказал Антон Козлов.

Определение средней скорости, основанное на математической формуле, допустимо, однако введение в ПДД требования «не превышать среднюю скорость на неопределенном участке» лишено смысла, считает эксперт по системам фотовидеофиксации Григорий Шухман.

«Целесообразно прописать состав данного правонарушения, например, в примечании к ст. 12.9 КоАП, указав, что местом нарушения является отрезок дороги, на котором измеряется средняя скорость, а временем — интервал от въезда на него до выезда»,— считает эксперт.

По данным МВД на 1 января 2023 года, в России работало более 23,8 тысяч стационарных и 3,2 тысяч передвижных камер. В 2022 году с помощью комплексов вынесено более 150 млн постановлений за превышение скорости, 95% из них — превышение на 20–40 км/ч.

Термин «средняя скорость» появиться должен, ее контроль тоже, важно детально проработать изменения в КОАП и правила применения комплексов, заявил “Ъ” сопредседатель рабочей группы «Безопасность дорожного движения» Евгений Литвин. Дальнейшая судьба поправок решится после голосования экспертов, пояснил он, не исключено, что проект отправят на доработку. Минтранс готов внести коррективы по замечаниям. Господин Литвин считает, что для удобства водителей и инспекторов изменения в ПДД не стоит менять слишком часто, лучше это делать пакетно, собирая поправки в один документ. В марте, напомним, вступили в силу изменения в правила, связанные с регулированием СИМ, при этом ведомства уже готовят несколько новых изменений в ПДД, в том числе по средней скорости.