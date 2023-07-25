←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё Дороги 25.07.2023 07:384 Площадь Победы в Пскове стала первым в городе турбоперекрестком 04.08.2023 08:150 Власти намерены вернуться к штрафам за превышение средней скорости 04.08.2023 07:000 Движение транспорта по улице Яна Фабрициуса в Пскове планируют открыть в начале сентября 03.08.2023 17:490 Лесную дорогу до «Михайловского» закрывают на ремонт 03.08.2023 17:130 Дорожники продолжают жаловаться на перевозку песка по Пскову в открытых кузовах 02.08.2023 20:120 Ремонт улицы Торфяной вместе с псковичами проконтролировал Алексей Севастьянов
 
 
 
 
 
АвтоМир / Дороги

Власти намерены вернуться к штрафам за превышение средней скорости

04.08.2023 08:15|ПсковКомментариев: 0

Власти намерены вернуть штрафы за превышение водителями средней скорости — речь идет фактически о замере времени в пути между двумя или несколькими дорожными камерами. Подобная практика была отменена два года назад решением ГИБДД. Минтранс учел критику и разработал проект поправок к ПДД, готовит соответствующие изменения в КоАП. Нужно решить, в частности, проблему с подсудностью, когда участок трассы находится на территории нескольких регионов, говорят в ГИБДД.

Проект изменений в ПДД, подготовленный Минтрансом, рассматривался вчера на заседании рабочей группы «Безопасность дорожного движения» в рамках «регуляторной гильотины». В правилах появится новый термин «средняя скорость движения транспортного средства»: «Значение, равное отношению длины участка дороги с установленным ограничением скорости движения транспортных средств ко времени, затраченному транспортным средством на преодоление данного участка». Уточняется п. 10.1 ПДД: водитель будет обязан вести машину как с мгновенной скоростью, не превышающей «установленного ограничения», так и со средней, не нарушая введенных лимитов.

За превышение средней скорости ГИБДД наказывала водителей и раньше, но в 2021 году прекратила. Верховный суд тогда отметил, что нельзя указывать участок дороги (а не конкретное место) в качестве места совершения правонарушения. Вице-премьер Марат Хуснуллин поручал ведомствам урегулировать этот пробел законодательно. Дискуссия велась на разных площадках, в том числе в Госдуме, где представители регионов (Московской, Смоленской областей, Татарстана) убеждали вернуть контроль средней скорости в качестве средства снижения аварийности. В результате Минтранс решил подготовить поправки, пишет «Коммерсант».

Методику фиксации средней скорости и вынесения на этом основании санкций опишут в трех документах, поправки к ПДД — лишь один из них, пояснил вчера замдиректора департамента госполитики в области дорожного хозяйства Минтранса Антон Козлов.

В КоАП детально будет регламентирована процедура вынесения штрафов. В постановлении правительства — требования к установке камер, в том числе фиксирующих среднюю скорость. Документов еще нет, Антон Козлов вчера обнародовал лишь несколько деталей. К примеру, местом совершения правонарушения будет являться зона контроля последней камеры из цепочки устройств, участвующих в фиксации. По его словам, если камера зафиксировала одновременно превышение мгновенной и средней скорости, штраф должен выноситься за какое-то одно нарушение.

Представители МВД отнеслись к поправкам настороженно. Официальная позиция ведомства с 2021 года не менялась и сводится к тому, что до устранения «правовых пробелов» возвращать наказание за среднюю скорость нельзя. Старший инспектор по особым поручениям отдела нормативно-правового регулирования и внешнего взаимодействия ГИБДД Виктор Стельмах сказал, что поправки не решают вопрос о подсудности: контролируемый камерами участок может находиться на территории нескольких субъектов. Также, следовало из его слов, нужно решить, наказывать ли тихоходов, обнаруженных через систему контроля средней скорости: движение на автомагистрали со скоростью ниже 40 км/ч запрещено (штраф 1 тыс. руб.). Представитель правового департамента МВД Александр Рыжов считает, что фиксация средней скорости не должна исключать фиксацию мгновенной. Он привел в пример гипотетическую ситуацию: водитель на контролируемом участке ехал сначала с превышением, потом заехал на АЗС, снова выехал на трассу и опять ехал с превышением, но камеры превышения средней скорости не обнаружат. Все эти вопросы урегулируют в КоАП, сказал Антон Козлов.

Определение средней скорости, основанное на математической формуле, допустимо, однако введение в ПДД требования «не превышать среднюю скорость на неопределенном участке» лишено смысла, считает эксперт по системам фотовидеофиксации Григорий Шухман.

«Целесообразно прописать состав данного правонарушения, например, в примечании к ст. 12.9 КоАП, указав, что местом нарушения является отрезок дороги, на котором измеряется средняя скорость, а временем — интервал от въезда на него до выезда»,— считает эксперт.

По данным МВД на 1 января 2023 года, в России работало более 23,8 тысяч стационарных и 3,2 тысяч передвижных камер. В 2022 году с помощью комплексов вынесено более 150 млн постановлений за превышение скорости, 95% из них — превышение на 20–40 км/ч.

Термин «средняя скорость» появиться должен, ее контроль тоже, важно детально проработать изменения в КОАП и правила применения комплексов, заявил “Ъ” сопредседатель рабочей группы «Безопасность дорожного движения» Евгений Литвин. Дальнейшая судьба поправок решится после голосования экспертов, пояснил он, не исключено, что проект отправят на доработку. Минтранс готов внести коррективы по замечаниям. Господин Литвин считает, что для удобства водителей и инспекторов изменения в ПДД не стоит менять слишком часто, лучше это делать пакетно, собирая поправки в один документ. В марте, напомним, вступили в силу изменения в правила, связанные с регулированием СИМ, при этом ведомства уже готовят несколько новых изменений в ПДД, в том числе по средней скорости.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Вы бы стали пользоваться тонировкой в машине, если бы отменили все требования к ней?
В опросе приняло участие 8290 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
04.08.2023, 08:150 Власти намерены вернуться к штрафам за превышение средней скорости 04.08.2023, 07:190 Фиксировать рост цен на бензин продолжает Росстат 04.08.2023, 07:000 Движение транспорта по улице Яна Фабрициуса в Пскове планируют открыть в начале сентября 03.08.2023, 19:400 Водитель ВАЗа в Опочке в очередной раз попался полиции пьяным за рулем
03.08.2023, 18:550 Два автомобиля столкнулись на улице Чудской в Пскове 03.08.2023, 17:490 Лесную дорогу до «Михайловского» закрывают на ремонт 03.08.2023, 17:260 «Лежачих полицейских» демонтировали с дороги напротив школы №23 в Пскове 03.08.2023, 17:130 Дорожники продолжают жаловаться на перевозку песка по Пскову в открытых кузовах
03.08.2023, 14:342 Путин призвал пересадить российских чиновников на отечественные автомобили 03.08.2023, 12:570 Грузовик с полуприцепом опрокинулся в Гдовском районе 03.08.2023, 10:011 Трех детей доставили в больницу в результате утреннего ДТП на Завеличье 03.08.2023, 07:000 Куда пожаловаться на самокатчика-нарушителя, объяснили эксперты
02.08.2023, 20:120 Ремонт улицы Торфяной вместе с псковичами проконтролировал Алексей Севастьянов 02.08.2023, 19:400 Подрядчик в срок завершил ремонтные работы на двух участках дорог в Острове 02.08.2023, 15:220 Житель Новоржева выплатил миллионный долг для возврата своей машины 02.08.2023, 10:390 Два автомобиля столкнулись на центральном «кольце» Пскова
01.08.2023, 22:520 Ремонт дороги Носово - Кренёвка - Вече в Пушкиногорском районе может завершиться раньше установленного срока 01.08.2023, 21:050 На участке дороги Изборск — Палкино — Остров уложили выравнивающий слой асфальта 01.08.2023, 18:000 Великолучанин лишился автомобиля за многократное нетрезвое вождение 01.08.2023, 16:420 «Умные» автобусные остановки для улицы Труда привезут в Псков 7 августа
01.08.2023, 16:080 Инспектор псковской ГИБДД: Детское кресло снижает тяжесть травм при ДТП на 70% 01.08.2023, 15:540 Ремонт улицы Коммунальной в Пскове идёт с опережением графика 01.08.2023, 14:300 Сотрудница ГИБДД посоветовала псковичам не покупать детям синие фликеры 01.08.2023, 13:420 Участок улицы Ипподромной в Пскове планируют открыть для автомобилей 21 августа
01.08.2023, 12:480 Спортивный фестиваль Garage Fest пройдет в Петербурге при поддержке ВТБ 01.08.2023, 10:300 Насмерть сбившего пенсионерку в Новосокольническом районе водителя нашли 01.08.2023, 10:061 Бордюр укладывают на улице Яна Фабрициуса в Пскове. ФОТО 01.08.2023, 09:300 Размер утилизационного сбора на автомобили увеличили в России с 1 августа
01.08.2023, 07:350 Участок дороги в Пыталовском районе приняли в эксплуатацию после ремонта 31.07.2023, 22:470 Верхний слой асфальта начали укладывать на улице Коммунальной в Пскове 31.07.2023, 20:350 Два легковых автомобиля столкнулись на Рижском проспекте в Пскове. ФОТО 31.07.2023, 20:070 Начальник Псковской дистанции пути получил штраф за разбитые переезды
31.07.2023, 19:130 Скорость движения транспорта на день ограничат на участке трассы Р-23 31.07.2023, 17:340 Автобусный маршрут №3 продлили в Пскове 31.07.2023, 17:140 Движение транспорта ограничили на участке улицы Коммунальной в Пскове 31.07.2023, 14:030 Более 50 нетрезвых водителей остановили в Псковской области за неделю
31.07.2023, 13:471 «АвтоВАЗ» нарастит объем производства самых бюджетных модификаций Lada 31.07.2023, 12:062 Виновника смертельного ДТП продолжают искать в Новосокольническом районе 31.07.2023, 10:150 Opel и Kia не разъехались на Завеличье. ФОТО 31.07.2023, 10:041 Тротуар оборудуют у двух домов на улице Юбилейной в Пскове
31.07.2023, 09:552 Псковская область заняла 75 место в рейтинге регионов по доступности бензина для населения 30.07.2023, 18:102 Сбившего в парке девушку электросамокатчика продолжают искать в Пскове 30.07.2023, 16:100 Volkswagen и Kia столкнулись на улице Советской Армии в Пскове 30.07.2023, 15:371 ДТП мешает движению автомобилей на улице Юбилейной в Пскове
30.07.2023, 12:151 Правила проезда турбокруга псковичам объясняли в ручном режиме 30.07.2023, 10:170 За сутки на псковских дорогах остановили 13 пьяных водителей 29.07.2023, 21:400 Правила поведения на месте ДТП напомнили псковским водителям 29.07.2023, 19:130 Опочецкие подростки проезжают висячий мост на мотоциклах. ВИДЕО
29.07.2023, 14:550 Нетрезвого великолучанина на скутере остановили полицейские 29.07.2023, 11:400 Новый асфальт укладывают на дороге Носово - Кренёвка - Вече в Пушкиногорском районе 28.07.2023, 19:510 Проверять исправность тормоза перед началом движения призвали псковских велосипедистов 28.07.2023, 19:270 Водитель Renault попал в реанимацию в результате ДТП в Великолукском районе
28.07.2023, 17:000 Большое автошоу состоится в псковском «Акваполисе» 28.07.2023, 16:560 Полыхающий автомобиль на улице Яна Фабрициуса в Пскове сняли на видео 28.07.2023, 16:500 Из-за съемок сериала в Пскове ограничат движение транспорта 28.07.2023, 15:152 Разметку второго турбоперекрестка начали наносить в Пскове
28.07.2023, 11:270 Дорожники призвали водителей большегрузов в Пскове накрывать кузов 28.07.2023, 10:300 Мост через реку Шелонь в Дедовичском районе капитально отремонтировали по нацпроекту 28.07.2023, 10:200 Два автомобиля горели в Пскове за сутки 28.07.2023, 10:100 Три необоснованных жалобы подали на закупку по капремонту четырех псковских улиц
27.07.2023, 21:490 Какие нарушения велосипедистов чаще всего приводят к ДТП, рассказали псковичам 27.07.2023, 19:200 Суд обязал власти сделать освещение на дороге в великолукской деревне Астратово 27.07.2023, 19:110 Мост через реку Великая в Пушкиногорском районе готов на 85% 27.07.2023, 19:000 Новые отечественные автомобили в России дорожают быстрее иномарок
27.07.2023, 18:150 Сообщать в ГИБДД о пьяных водителях призвали псковичей 27.07.2023, 16:410 Подрядчик из Петербурга отремонтирует Красноармейскую набережную в Пскове 27.07.2023, 13:410 За проект обновления привокзальной площади в Пскове готовы заплатить свыше 6 млн рублей 27.07.2023, 08:450 Мотоциклист погиб в результате ДТП в Куньинском районе
26.07.2023, 22:370 Неизвестный сбил пенсионерку в Новосольническом районе, она скончалась в больнице 26.07.2023, 21:552 В Палкино введут прекращение движения автомобилей в связи с празднованием освобождения района 26.07.2023, 21:220 Правительство России одобрило соглашение с Белоруссией о взаимном признании дорожных штрафов 26.07.2023, 20:400 Россияне установили рекорд по расходам на новые автомобили в июне
26.07.2023, 17:230 Компенсацию по полису ОСАГО автовладельцы теперь смогут получить онлайн 26.07.2023, 17:053 Дорожную технику на 300 млн рублей закупят для районов Псковской области 26.07.2023, 11:540 Почти 200 зон дорожного сервиса создадут в России для развития автотуризма 26.07.2023, 10:301 Два легковых автомобиля столкнулись на ближнем Запсковье
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.