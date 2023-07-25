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Движение транспорта на участке улицы Максима Горького ограничили в Пскове

Движение транспорта на участке улицы Максима Горького в Пскове ограничили с 7 по 15 августа из-за замены участка теплотрассы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

В связи с проведением работ по замене участка теплотрассы ограничено движение автотранспорта по правой полосе улицы Максима Горького в районе перекрестка улицы Максима Горького и Интернационального переулка.

«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков», - добавили в администрации.