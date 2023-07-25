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Дорожную разметку изменили на улице Звездной в Пскове

Дорожную разметку изменили на улице Звездной в Пскове, поворот налево во дворы снова разрешен.

Фото: Telegram-канал «Псков за рулем»

«Есть хорошая новость, и есть плохая. Начнём с хорошей. На Звёздной вернули все повороты налево во дворы. Плохая - знаки запрещающие выезд из дворов налево и прямо установлены, не дожидаясь конца 3 квартала», - сообщает Telegram-канал «Псков за рулем».

В июле на участке улицы Звездной появилась новая дорожная разметка. Двойная сплошная линия запретила повороты почти во все дворы на участке между улицами Юности и Труда. Водителям приходилось разворачиваться на перекрестках, чтобы попасть в свой двор. Неудобства испытывал большегрузный транспорт, который используют находящиеся в жилом массиве сетевые магазины.

Изменения вызвали массу жалоб и обращений, в том числе в социальных сетях.

Фото: группа микрорайона «Звездный» / «ВКонтакте»

Как сообщается в группе микрорайона «Звездный» в социальной сети «ВКонтакте», работы по изменению разметки проходили вечером 7 августа.