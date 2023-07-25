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АвтоМир / Дороги

Деньги на тротуар удалось сэкономить при устройстве «ливневки» на Запсковье

08.08.2023 16:55|ПсковКомментариев: 0

Деньги на тротуар удалось сэкономить при устройстве ливневой канализации для микрорайона «Сиреневый» в Пскове. Об этом глава города Борис Елкин сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«Есть небольшое отставание от графика. Весной из-за высокого уровня грунтовых вод возникли сложности с прокладкой трубопроводов. При вскрытии проезжей части обнаружили неучтенный проектом участок водопровода, который потребовалось заменить», - рассказал о ходе работ по устройству ливневой канализации Борис Елкин. 

По его словам, на сегодня все проблемные вопросы решены.

 

Монтаж накопительных емкостей завершен, проложены трубопроводы. Сейчас идет устройство дорожного полотна на улице Ипподромной. Со дня на день на объект должны выйти дорожники.

«На образовавшуюся экономию сделаем дополнительно тротуар от дома №129 до улицы Белинского. Поручил подрядчику нарастить темп работ», - заключил Борис Елкин. 

Теги: #дороги #псков #ливневая канализация
Источник: Псковская Лента Новостей
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