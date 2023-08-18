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Возле шести образовательных учреждений в Пскове выявили дефекты искусственных неровностей

Возле шести образовательных учреждений в Пскове выявили дефекты искусственных неровностей. Об этом сообщается на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения 23 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«26 июля была проверка. Результаты: 32 учебных места имеют дефекты разметки "Дети"», искусственной дорожной неровности и сопутствующей разметки. Сейчас активно ведётся нанесение разметки», — сообщил представитель ОГИБДД УМВД России по городу Пскову.

Глава города Борис Елкин указал, что 30 августа проведут контрольный объезд.

Также в Госавтоинспекции отметили, что возле 16 учреждений отсутствуют светофоры. По итогам обсуждения участники комиссии решили осмотреть эти места на наличие освещенности.