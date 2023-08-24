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Движение транспорта закроют на участке улицы Леона Поземского в Пскове 28 августа

Движение транспорта закроют на участке улицы Леона Поземского в Пскове 28 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.

Движение автотранспорта будет закрыто в связи с проведением дорожных работ 28 августа с 8.30 до 18.00 по одной полосе проезжей части улицы Леона Поземского в районе здания № 92 при движении от улицы Алмазной в сторону улицы Ипподромной.

«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков», – обратились к псковичам в администрации.