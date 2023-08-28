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Движение транспорта закроют по улице Максима Горького в Пскове до 30 сентября

Движение автотранспорта закроют по одной полосе проезжей части улицы Максима Горького в районе дома № 14 при движении от улицы Конной в сторону Рижского проспекта в Пскове с 29 августа по 30 сентября с 9:00 до 18:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ограничение связано с проведением дорожных работ.

«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков», - добавили в администрации.