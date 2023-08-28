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Улицу Новгородскую отремонтировали в Пскове

В микрорайоне Любятово города Пскова отремонтировали улицу Новгородскую. Об этом сообщил глава областного центра Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Бориса Елкина

«Около 4 тысяч "квадратов" тротуаров и почти 12 тысяч "квадратов" дороги, разметка, знаки, пешеходное ограждение. Приведена в порядок улица Новгородская в Любятово. Остался небольшой участок в конце, он будет сделан в рамках ремонта улицы Николая Васильева, которая тоже в ремонте с этого года», - отметил Борис Елкин.