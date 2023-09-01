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Осеннюю листву начинают убирать на улицах Пскова

Осеннюю листву начинают убирать на улицах Пскова сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Фото здесь и далее: ООО «СитиИнвестГрупп»

ООО «СитиИнвестГрупп» продолжает следить за состоянием улично-дорожной сети Пскова. Дорожники проводят текущий ямочный ремонт, обновляют искусственные неровности, очищают тротуары и проезжую часть от грязи и пыли, обновляют грунтовые дороги.

ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.

Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов: