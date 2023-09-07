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Улицу Михаила Банщикова построят в Пскове

Улица Михаила Банщикова появится в Пскове. Так назовут перспективную часть улицы Алексея Алехина от улицы Леона Поземского до улицы Технической. Об этом с 14-й сессии Псковской городской Думы, которая проходит 7 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Присвоить независимой перспективной части улицы Алексея Алехина от улицы Леона Поземского до улицы Технической на территории муниципального образования "Город Псков" наименование - Михаила Банщикова», - говорится в проекте решения городской Думы.

Михаил Банщиков – уроженец Пскова, младший лекарь крейсера «Варяг», заслуженный врач РСФСР, участник Великой Отечественной войны, трудившийся в Ленинграде во время блокады.

Сейчас улица, о которой шла речь, только проектируется и пока не имеет названия.

Вопрос рассмотрели без доклада. «За» единогласно проголосовали все присутствующие депутаты.