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Газоны вдоль проезжей части в Пскове стригут сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп»

Газоны вдоль проезжей части в Пскове стригут сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Фото здесь и далее: ООО «СитиИнвестГрупп»

Сотрудники компании продолжают следить за состоянием улично-дорожной сети Пскова. Они приводят в порядок газоны, убирают мусор вдоль проезжей части и на автобусных остановках, чистят тротуары и дороги от грязи и пыли.

ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.

Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов: