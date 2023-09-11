Булыжную мостовую Кахановского бульвара раскрыли дорожники при ремонте Октябрьского проспекта в Пскове

Булыжную мостовую раскрыли дорожники при ремонте Октябрьского проспекта в Пскове. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.
Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram
«Вторая захватка на Октябрьском проспекте - от улицы Гражданской до Иркутского переулка. Укладывают выравнивающий слой. На следующей неделе будет в работе участок до Вокзальной. Когда-то здесь был Кахановский бульвар. Кое-где еще видна булыжная мостовая», - написал он.
Прокладку Николаевского соединительного шоссе (так в XIX веке называли бульвар от Крепостной стены до железной дороги), шириной в 90 метров, вели с 1827 года почти 12 лет. До приезда в 60-х годах нового губернатора Михаила Каханова шоссе оставалось пыльным и довольно пустынным.
Бульвар превратился в естественное продолжение южной части Сергиевской улицы. На деньги, собранные по инициативе губернатора Каханова, по обеим сторонам шоссе высадили деревья. 30 апреля 1871 года городская Дума решила назвать получившийся бульвар Кахановским. 21 мая император дал на это Высочайшее разрешение.