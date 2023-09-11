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АвтоМир / Дороги

Булыжную мостовую Кахановского бульвара раскрыли дорожники при ремонте Октябрьского проспекта в Пскове

12.09.2023 11:26|ПсковКомментариев: 0

Булыжную мостовую раскрыли дорожники при ремонте Октябрьского проспекта в Пскове. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале. 

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«Вторая захватка на Октябрьском  проспекте - от улицы Гражданской до Иркутского переулка. Укладывают выравнивающий слой. На следующей неделе будет в работе участок до Вокзальной. Когда-то здесь был Кахановский бульвар. Кое-где еще видна булыжная мостовая», - написал он.

С 11 по 14 сентября закрывается левая сторона Октябрьского проспекта на участке от улицы Гражданской до дома №50а на улице Гагарина.  С 14 по 17 сентября перекроют правую сторону Октябрьского проспекта на том же участке. Объезд будет осуществляться по улицам Спортивной, Кузнецкой и Вокзальной.

Прокладку Николаевского соединительного шоссе (так в XIX веке называли бульвар от Крепостной стены до железной дороги), шириной в 90 метров, вели с 1827 года почти 12 лет. До приезда в 60-х годах нового губернатора Михаила Каханова шоссе оставалось пыльным и довольно пустынным. 

Бульвар превратился в естественное продолжение южной части Сергиевской улицы. На деньги, собранные по инициативе губернатора Каханова, по обеим сторонам шоссе высадили деревья. 30 апреля 1871 года городская Дума решила назвать получившийся бульвар Кахановским. 21 мая император дал на это Высочайшее разрешение.

Теги: #псков #история
Источник: Псковская Лента Новостей
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