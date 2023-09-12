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Правую сторону Октябрьского проспекта перекроют для укладки асфальта с 14 сентября

Правую сторону Октябрьского проспекта на участке от улицы Гражданской до дома №50а на улице Гагарина перекроют с 14 по 17 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Фото: Борис Елкин / Telegram

Объезд будет осуществляться по улицам Спортивной, Кузнецкой и Вокзальной. На этом участке дороги будет организовано реверсивное движение по одной половине дороги.

Раннее асфальт укладывали по левой стороне Октябрьского проспекта. Также дорожники раскрыли булыжную мостовую Кахановского бульвара.