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Владимир Кузь: Современные дороги отвечают высоким требованиям безопасности

Дороги, которые ремонтируют по современным ГОСТам, отвечают высоким требованиям безопасности. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей заявил координатор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» в Псковской области, заместитель председателя комитета Псковского областного Собрания по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Владимир Кузь.

«Если дорога отремонтирована, естественно, она становится качественной и, соответственно, становится безопаснее - там нет ям, есть разметка. Дальше все завит от сознания водителей. Если гоняют с глазами по пять копеек, будут ДТП. Если водители сознательные, проблем таких не будет», - сказал Владимир Кузь.

По словам Владимира Кузя, дорожный сезон в Псковской области пока не закончен — многие дороги еще ремонтируют. С поставкой материалов по большей части проблем не возникает, за исключением битума, добавил он.