Владимир Кузь: Современные дороги отвечают высоким требованиям безопасности

Дороги, которые ремонтируют по современным ГОСТам, отвечают высоким требованиям безопасности. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей заявил координатор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» в Псковской области, заместитель председателя комитета Псковского областного Собрания по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Владимир Кузь.
По словам Владимира Кузя, дорожный сезон в Псковской области пока не закончен — многие дороги еще ремонтируют. С поставкой материалов по большей части проблем не возникает, за исключением битума, добавил он.