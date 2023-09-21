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Скорость движения транспорта на день ограничат на участках трассы Р-23

Скорость движения транспорта ограничат на автомобильной дороге федерального значения Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь из-за дорожных работ 14 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Скорость движения автомобилей ограничат на мосту через реку Луга (км 132+647, слева) в оба направления с 9:00 до 11:00 из-за ремонта асфальтобетонного покрытия. По этой же причине ограничения будут действовать на мосту через реку Луга (км 132+647, справа) ограничение скорости движения в оба направления с 12:00 до 13:00.

Кроме того, на мосту через реку Луга (км 142+464) ограничат скорость движения в оба направления с 14:00 до 18:00. Рабочие будут производить ликвидацию деформаций асфальтобетонного покрытия.



