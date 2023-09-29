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Асфальт на участке одной из центральных улиц уложили в Пушкинских Горах

Завершены работы по асфальтированию участка дороги на улице Пушкинской в поселке Пушкинские Горы от Музея друзей Саввы Ямщикова до здания Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ). Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщила глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова.

Видео: Оксана Филиппова / «ВКонтакте»

Глава района добавила, что в ближайшее время будет произведена подсыпка обочин. Затем рабочие установят автобусные остановки и нанесут на дорогу разметку.

Ранее сообщалось о ремонте асфальта на улице Ленина от памятника Блаженному Тимофею до здания Пушкиногорской межрайонной больницы в Пушкинских Горах.