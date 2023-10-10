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Дороги хотят покрывать сотовой связью на стадии их строительства

Автодороги, строящиеся в РФ, должны располагать инфраструктурой для прокладки сетей фиксированной и сотовой связи: площадками для размещения сотовых вышек, коллекторами и канализацией для кабелей. То же самое касается реконструируемых и проходящих капитальный ремонт трасс. Это следует из рекомендаций рабочей группы Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации (СФ).

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

В конце октября их рассмотрит этот Совет под руководством первого вице-спикера СФ Андрея Турчака. В случае одобрения они станут основой для разрабатываемых и вносимых сенаторами законов, объяснил источник в СФ.

«Сделать строительство дорог и инфраструктуры взаимосвязанными необходимо, поскольку сейчас операторы, желающие покрыть интернетом трассы, зачастую не могут этого сделать. Чтобы размещать свои объекты им приходится договариваться с владельцами участков вдоль дорог, которые не всегда идут на встречу», — утверждает источник, близкий к СФ.

Если речь идет о прокладке кабеля вдоль автодороги, длина которой может достигать сотен километров, нужно согласовать его размещение с десятками хозяйствующих субъектов. В результате эти участки зачастую оказываются не покрыты интернетом и голосовой связью, пишут «Известия» со ссылкой на источник.

МТС знает об этих инициативах, они будут поддержаны отраслью, полагает представитель компании.

«Для покрытия автотрасс в первую очередь важно создавать базовую инфраструктуру в комплексе: подъездные пути, техплощадки, антенно-мачтовые сооружения (АМС)», — перечислили в МТС.

Также важно создать прозрачный механизм получения технических условий на прокладку, перенос и эксплуатацию линий связи в полосе отвода и придорожной полосе автодорог, добавил представитель оператора.

Качественное покрытие дорог беспроводной связью — это вопрос и безопасности, и развития конкурентоспособной экономики, отметил главный аналитик ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Андрей Ионин. И речь идет даже не о беспилотном автотранспорте, где гарантии постоянного доступа в интернет — это необходимое условие для безопасного движения, а о сегодняшних уже миллионах «подключенных» легковых и грузовых автомобилей, которые используют доступ к интернету для навигации, телеметрии, управления логистикой, в том числе, для электронного документооборота, перечислил эксперт.