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Вопрос уборки участка улицы Инженерной поможет проработать Дмитрий Барабанов

Депутат Псковской городской Думы Дмитрий Барабанов провёл личную встречу с жителями микрорайона «Звёздный». Об этом сообщается в группе микрорайона в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа микрорайона «Звёздный» / «ВКонтакте»

На встрече обсудили вопрос обслуживания участка дороги на улице Инженерной от пересечения с улицей Юности в сторону улицы Линейной.

«Данный участок ещё не передан на баланс города. Следовательно, за ним не закреплена подрядная организация по уборке. Посодействую в решении данного вопроса», - сказал Дмитрий Барабанов.

Также были подняты вопросы возможности установки знака «Проезд запрещен» между домами №108/62 и №110 на улице Инженерной и перспектив развития и благоустройства микрорайона.