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Станислав Стармолотов: Дорожные подрядчики в этом году отработали очень неплохо

На рынке в Псковской области остались профессиональные дорожные подрядчики, серьезных нарушений в этом году не зафиксировано. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов.

«Основные игроки всем известны. Иногда появляется кто-то новенький, но это обычно один-два подрядчика, которые на небольшие объемы выходят. В целом все работают более-менее. Есть у кого-то в этом году небольшие сдвижки по срокам вправо по объективным причинам - не хватало людей, не хватало техники. В целом видим, что достаточно эффективно отработали этот год. Не хотел бы кого-то отдельно выделять, в принципе все молодцы. К кому-то есть больше замечаний, к кому-то - меньше, но в целом у нас на рынке остались все профессиональные подрядчики, сработали в целом очень неплохо», - сказал Станислав Стармолотов.

Он добавил, что в этом году в Псковской области продолжались разбирательства с недобросовестными подрядчиками по контрактам прошлого года.