АвтоМир / Дороги

Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о финале сезона дорожных работ-2023 и о планах на новый год

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Сегодня, 20 ноября, в России отмечается День работника транспорта. Гостем студии в свой профессиональный праздник стал и.о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов.

Ведущий Константин Калиниченко поговорит с ним о завершении сезона дорожных работ в Псковской области и о планах на следующий год.

Трансляция завершена.