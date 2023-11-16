Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о финале сезона дорожных работ-2023 и о планах на новый год

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Сегодня, 20 ноября, в России отмечается День работника транспорта. Гостем студии в свой профессиональный праздник стал и.о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов.
Ведущий Константин Калиниченко поговорит с ним о завершении сезона дорожных работ в Псковской области и о планах на следующий год.
Трансляция завершена.