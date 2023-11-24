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Дорожники продолжают расчистку улиц Пскова от снега. ФОТО

Дорожные рабочие продолжают расчистку улично-дорожной сети Пскова от снега. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ООО «СитиИнвестГрупп».

Фото здесь и далее: ООО «СитиИнвестГрупп»

Напомним, первая в этом сезоне метель накрыла Псков с ночь с 22 на 23 ноября. Вывозить снег из города начали в ночь с 24 на 25 ноября.

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Сегодня, 27 ноября, сильный снег в Псковской области прогнозируют во второй половине дня.

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Сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп» очищают от снега проезжую часть, тротуары, мостовые сооружения и территории автобусных остановок в Пскове.

ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.

Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов: