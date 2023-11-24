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Реверсивное движение на участке федеральной дороги Р-56 введут в Порхове

Реверсивное движение на участке федеральной дороги Р-56 введут в Порхове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Такое движение будет действовать 28 и 29 ноября на участке федеральной автомобильной дороги Р-56 Великий Новгород - Сольцы - Порхов - Псков км 151+900 – в районе дома №15 по ул. Пушкина.

Причиной является устранение аварии на водопроводных сетях порховского МП «Водоканал».

«Просим водителей быть предельно внимательными при движении по участку и соблюдать требования временных дорожных знаков», - добавили в учреждении.