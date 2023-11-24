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«Думаете, мы спим?»: уборка снега в Пскове продолжалась всю ночь

Уборка снега в Пскове продолжалась в ночь с 27 на 28 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ООО «СитиИнвестГрупп».

Фото здесь и далее: ООО «СитиИнвестГрупп»

«Вы всё ещё думаете, что мы спим?» - сыронизировали дорожники, выложив фотографии ночной уборки улиц.

Напомним, 27 ноября в Псковской области прошел сильный снег.

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ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.

Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов: