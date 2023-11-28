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Почти 3 млрд рублей направили на ремонт улично-дорожной сети и дворов в Псковской области

В Псковской области большое внимание уделяется вопросу ремонта улично-дорожной сети и дворовых территорий. Объем финансовой помощи муниципалитетам на указанные цели по итогам текущего года составит 2 млрд 949 млн руб., в том числе в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» - 463 млн руб. Об этом в ходе парламентского часа на 26-й сессии Псковского областного Собрания 30 ноября сообщил врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Станислав Стармолотов напомнил, что значительный объем средств направляется на Псков (1 млрд 331 млн руб.) и Великие Луки (469 млн руб.). Наиболее крупные объекты в Пскове: ремонт улицы Труда (участок от улицы Текстильной до улицы Инженерной), ремонт улицы Коммунальной (на участке от улицы Юбилейной до улицы Балтийской, в том числе дублеров), реконструкция Советского (Троицкого) моста через реку Пскову на улице Леона Поземского, ремонт Ольгинского моста через реку Великая, ремонт улицы 128-й Стрелковой Дивизии, ремонт Октябрьского проспекта (участок от улицы Свердлова до улицы Вокзальной), ремонт участка улицы Юбилейной, ремонт улицы Алмазной.

Наиболее крупные объекты в городе Великие Луки: реконструкция пересечения проспекта Ленина и улицы Дьяконова с устройством подземных переходов, реконструкция участка дороги от перекрестка улицы Металлистов - улицы Антонова до улицы Камышовой и улицы Камышовой, ремонт улицы Новосокольнической (строительство тротуаров и недостающего наружного освещения).

Также Станислав Стармолотов заметил, что в этом году значительный объем средств получил Печорский район.

«С текущего года мы также предоставляем субсидии муниципальным образованием на приобретение дорожной техники. Речь идет о тех муниципальных образованиях, где содержанием дорог местного значения осуществляют муниципальные предприятия или муниципальные бюджетные учреждения. На эти цели в этом году направлено 242 млн рублей, по большей части муниципалитеты уже закупили технику», - добавил председатель профильного комитета.