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Олег Савельев указал на некачественную работу подрядчиков на дорожных объектах

На некачественную работу подрядчиков на дорожных объектах указал депутат Псковского областного Собрания Олег Савельев в ходе парламентского часа на сессии регионального парламента 30 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Как комитет реагирует на некачественную работу подрядных организаций? Жалобы из районов поступают», - сказал депутат.

«Самое жесткое - расторжение контракта с занесением в Реестр недобросовестных поставщиков. Также есть большая шкала штрафов, до десятка миллионов может доходить. Пени за просрочку исполнения контракта», - перечислил врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов.

По его словам, такая работа ведется надлежащим образом, это направление под особым контролем прокуратуры, которая тоже оперативно реагирует на срыв сроков. Такой контроль руководитель комитета считает достаточным.