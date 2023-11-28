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Виктор Остренко отметил работу регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству

Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко положительно оценил работу регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству. Об этом с сессии регионального парламента 30 ноября передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Большая работа проводится комитетом. Большое спасибо за некоторые очень сложные вопросы, решенные в текущем году», - сказал вице-спикер.

Виктор Остренко привел в пример дорогу Гверстонь - Крупп - Кулье в Печорском районе. По его словам, это был сложный объект, его сроки переносились, но работы выполнены сейчас.

«Нынешние погодные условия каким образом будут сказываться? Как комитет контролирует выполнение этих работ сейчас?» - спросил Виктор Остренко.

Врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов отметил, что основной объем асфальта уже уложен в Псковской области.

«Мы приближаемся к 100%, в основном идет приемка дороги - остановки, откосы и так далее. Это работы, которые можно вести в таких погодных условиях», - продолжил он.

Станислав Стармолотов отметил, что если основание асфальта подготовлено под укладку, не имеет инородных элементов в виде льда, укладывать асфальтобетон можно. Там, где будет выявлены нарушения, к подрядчикам будут применены все возможные меры воздействия, заверил он. Кроме того, гарантия на верхний слой покрытия составляет 4 года.